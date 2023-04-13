Эксперт рассказал о росте цен на летний отдых в России
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков на форуме в сфере индустрии гостеприимства Horeca Fest 2023 рассказал о подорожании летнего отдыха в России. Об этом сообщает ТАСС.
По словам эксперта, в среднем стоимость летнего отдыха в России выросла на 15%. При этом цены на отдых в Крыму упали на 30%.
Одним из самых популярных направлений на сегодняшний день является Дагестан – до 90% номерного фонда в регионе выкупается. Однако, как отметил Волков, уровень сервиса здесь развит слабо.
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