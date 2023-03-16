Популярная пляжная страна станет доступнее для россиян

Полеты на Шри-Ланку станут доступнее для россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем telegram-канале со ссылкой на Росавиацию.

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По данным экспертов, количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой по маршруту Москва – Коломбо может увеличиться с 14 до 21. Об этом свидетельствуют договоренности между авиавластями двух стран.

В данный момент из России на Шри-Ланку летают три авиакомпании.