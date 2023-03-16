Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
52 минуты назад

Популярная пляжная страна станет доступнее для россиян

Мира Маркина

Полеты на Шри-Ланку станут доступнее для россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем telegram-канале со ссылкой на Росавиацию.

Популярная пляжная страна станет доступнее для россиян
Фото: UnsplashUnsplash

По данным экспертов, количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой по маршруту Москва – Коломбо может увеличиться с 14 до 21. Об этом свидетельствуют договоренности между авиавластями двух стран.

На что жалуются туристы на Шри-Ланке

В данный момент из России на Шри-Ланку летают три авиакомпании.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россияне чаще всех ездили на Шри-Ланку в январе 2023 года.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий