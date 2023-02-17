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6 минут назад

Россияне чаще граждан других стран ездили на Шри-Ланку в январе 2023 года

Мира Маркина

Российские туристы стали лидерами по количеству поездок на Шри-Ланку. Это следует из данных Управления по развитию туризма (SLTDA) в государстве.

Россияне чаще других ездили на Шри-Ланку в январе 2023 года
Фото: PxherePxhere

В январе на Шри-Ланку прибыло более 25 тысяч россиян, это четверть от общего числа отдыхающих. За этот же период в страну приезжали почти 14 тысяч туристов из Индии, около 8,5 тысячи путешественников из Великобритании и примерно 8 тысяч граждан Германии.

По сведениям SLTDA, всего в первый месяц года Шри-Ланку для путешествия выбрали более 102 тысяч иностранцев.

Туристическая тропа, от вида которой потеют ладони: видео

Ранее "Рамблер" писал о том, что весной путешественники из России смогут бюджетно отправиться на Шри-Ланку.

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