Россияне чаще других ездили на Шри-Ланку в январе 2023 года

Российские туристы стали лидерами по количеству поездок на Шри-Ланку. Это следует из данных Управления по развитию туризма (SLTDA) в государстве.

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В январе на Шри-Ланку прибыло более 25 тысяч россиян, это четверть от общего числа отдыхающих. За этот же период в страну приезжали почти 14 тысяч туристов из Индии, около 8,5 тысячи путешественников из Великобритании и примерно 8 тысяч граждан Германии.

По сведениям SLTDA, всего в первый месяц года Шри-Ланку для путешествия выбрали более 102 тысяч иностранцев.