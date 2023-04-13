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2 часа назад

Эксперты назвали топ-3 популярных направления для отдыха у состоятельных россиян

Мира Маркина

Ассоциация туроператоров (АТОР) назвала три самых популярных направления для отдыха среди обеспеченных россиян.

Чаще всего обеспеченные туристы из России предпочитают отдыхать в Турции. На втором месте у путешественников ОАЭ, а третью строчку занимают Мальдивские острова. На четвертом и пятом месте расположились Таиланд и Египет, соответственно.

Как обманывают в отелях Турции

Средняя стоимость премиальных путевок в Турцию составляет 14,6 тысяч евро. Отдых в ОАЭ в среднем обойдется в 12,4 тысячи долларов, а за путешествие на Мальдивы придется заплатить около 14 тысяч долларов.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россияне уже скупают летние путевки в Турцию.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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