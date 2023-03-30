Россияне массово раскупают летние путевки в Турцию

Российские туроператоры реализовали 30-40 процентов всего ассортимента Турции на лето в рамках акции раннего бронирования. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В АТОР отмечают, что скидки на проживание в некоторых отелях Турции зимой достигали 55-70 процентов. Туроператоры в рамках акции раннего бронирования предлагают еще и льготные условия оплаты вместе со скидками от отелей.

В частности, на начальных этапах акции туроператоры бронировали путевки с внесением всего от 10-25% всей суммы, а остальную часть средств выплатить за две недели до вылета.

На таких условиях туроператоры смогли реализовать 30-40% всего летнего ассортимента, а остальные путевки, как сообщается, будут выкуплены уже в течении самого сезона.

При этом, как отметили в АТОР, среди всех продаж турагентств на путевки в Турцию приходится в среднем 50-55%.

В АТОР уточнили, что в этом сезоне цены путевок в Турцию могут вырасти до 20-25% по сравнению с нынешним уровнем.