Стало известно, сколько будут стоить летние туры в Турцию для россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику Tez Tour.

Как посчитали аналитики, поездка на неделю в Турцию на двоих обойдется в сумму от 94 тысяч рублей, если туристы хотят поселиться в четырехзвездочном отеле. Стоимость проживания в пятизвездочных начинается со 102 тысяч рублей.

Отмечается, что согласно данным опросов 91% туристов планирует поехать отдыхать топ системе "все включено". Остальные рассчитывают на бюджетный отдых.

В "Интуристе" отметили, что подобный рост цен на поездки в эту страну связан с инфляцией и небольшими возможностями перевозки. Также популярность отдыха в Турции растет у европейцев, что способствует повышению цены.