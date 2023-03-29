Минимальная стоимость тура из России в Турцию летом составила 94 тысячи
Стало известно, сколько будут стоить летние туры в Турцию для россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику Tez Tour.
Как посчитали аналитики, поездка на неделю в Турцию на двоих обойдется в сумму от 94 тысяч рублей, если туристы хотят поселиться в четырехзвездочном отеле. Стоимость проживания в пятизвездочных начинается со 102 тысяч рублей.
Отмечается, что согласно данным опросов 91% туристов планирует поехать отдыхать топ системе "все включено". Остальные рассчитывают на бюджетный отдых.
В "Интуристе" отметили, что подобный рост цен на поездки в эту страну связан с инфляцией и небольшими возможностями перевозки. Также популярность отдыха в Турции растет у европейцев, что способствует повышению цены.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» возобновит рейсы в популярный у россиян город в Турции.