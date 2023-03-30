Эксперт туристической отрасли Николай Мельник рассказал «Ленте.ру», какие направления для отдыха в летний период будут наиболее доступными для россиян.

Демократичные цены сохранятся в Анапе и Крыму, поскольку туда на сегодняшний день можно добраться только по земле, убежден эксперт.

«Если транспорт позволяет добраться самостоятельно, если не боитесь, Крым сейчас очень хорошие скидки и предложения дает. Там идет очень сильное понижение цены, потому что отели не полностью загружены», — отметил Николай Мельник.

Эксперт предупредил: Калининград в этом году повысит цены, но не так, как это ожидается в Сочи. Поэтому данное направление можно также рассмотреть в числе бюджетных.

Что касается зарубежных поездок, Мельник предположил, что с разрешением Росавиации летать в Тунис, эта страна может составить конкуренцию Турции и Египту. Недельный тур для двоих с перелетом, проживанием и питанием обойдется россиянам в среднем в 75-80 тысяч рублей.

Экономным будет тур в Абхазию, обратил внимание эксперт:

«Мы можем говорить про 40 тысяч на двоих при недельном проживании с перелетом и трансфером, но, конечно, варианты очень экономные».