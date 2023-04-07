Как обманывают в отелях Турции

Турция — популярное направление у россиян и европейцев. Страна пользуется спросом из-за быстрого перелета и достойных цен на отдых. Однако не все отельеры добросовестно выполняют свои обязательства перед гостями. Туристов часто обманывает и руководство отелей, и персонал.

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О том, как чаще всего обманывают путешественников в отелях Турции, — в материале “Рамблера”.

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Сначала выпечка и макароны

В некоторых отелях шведский стол устроен так, чтобы постояльцы сначала видели более дешевые блюда, например салаты, выпечку, макароны и крупы. Уже чуть дальше расположены мясные блюда, которые традиционно более дорогие. Так отельеры рассчитывают на то, что путешественники наберут тарелки из более дешевых блюд, а к дорогим не притронутся, поэтому их можно будет реализовать позднее.

Также в самом начале шведского стола располагают те блюда, у которых уже выходит срок годности. То, что свежее всего, всегда будет лежать в конце шведского стола или на самом неприметном месте.

Разбавленный алкоголь

Алкоголь — самое дорогое, что есть во всех отелях с системой “все включено”. Так как он безлимитный, а многие туристы употребляют большое количество спиртного на отдыхе, его часто разбавляют. В некоторых отелях в баре и вовсе стоят поддельные копии известных напитков — такие делают в Турции. Как правило, он не очень качественный, поэтому употреблять его не рекомендуют.

Если вы хотите обезопасить себя, то попросите вскрыть бутылку при вас. Также следите за тем, что добавляют вам в коктейль, если вы предпочитаете эти напитки.

Еще одна страховка

Чтобы турист покупал экскурсии исключительно у гидов и меньше покидал территорию отеля, довольно часто сопровождающие используют уловку. Они говорят о том, что туристическая страховка не действует за пределами отеля. На самом деле, таких страховок не существует. Тем не менее, заранее ознакомьтесь с ее условиями. Как правило, туристические страховки не покрывают стоматологию и травмы, полученные в состоянии опьянения.

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