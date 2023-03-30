На какие достопримечательности Турции не стоит тратить деньги

В условиях ограниченного бюджета приходится выбирать, на какие именно экскурсии стоит съездить в путешествии. Несмотря на то, что посмотреть хочется все, список очень ограничен. Кроме того, какую-то часть времени туристам все равно хочется провести на пляже.

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Если у вас ограничено время и бюджет, то существует целый список достопримечательностей в стоп-листе. О них — в материале “Рамблера”.

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Памуккале

Это — одна из самых популярных экскурсий у туристов в Турции, но по числу негативных отзывов достопримечательность тоже лидирует. Памуккале известен своим курортом с белоснежными купальнями (травертинами), где, согласно легенде, принимала ванны Клеопатра.

Однако это место редко вызывает положительные впечатления у туристов. Во-первых, в сезон отпусков на курорте действительно очень много людей, и в купальнях они буквально толпятся, как в вагоне метро в час-пик. Также путешественники говорят о том, что летом погода там на десять-пятнадцать градусов выше, а также изматывает палящее солнце.

Будьте готовы к тому, что за бассейн Клеопатры берется отдельная плата, а все достопримечательности находятся на возвышенности. Также оценивайте свои шансы на дальнюю дорогу, так как Памуккале находится в удалении от популярных курортов.

Вечерний Стамбул и ужин с танцами

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Экскурсия заключается в пешеходном туре по Стамбулу с осмотром основных достопримечательностей. После него вас обещают накормить традиционной турецкой едой и показать представление: танец живота, анимацию или другие развлечения. И это действительно может быть очень атмосферно, но у такой экскурсии есть ряд минусов.

Многие туристы покупают эту поездку, желая окунуться в атмосферу турецкой сказки, но получают то же самое, что у них есть в отеле — вкусный ужин с турецкими сладостями и чаем и анимацию, которую и так предоставляют в большинстве отелей. Сама экскурсия по Стамбулу длится не более часа и все достопримечательности можно осмотреть самостоятельно.

Каппадокия

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Этот турецкий город привлекает туристов воздушными шарами, которые взлетают на рассвете. Каждый день в небо Каппадокии запускаются сотни шаров, и туристы либо наблюдают это с земли или становятся частью этой необычайной красоты.

У туроператоров экскурсия в Каппадокию занимает всего один день. Людей привозят на автобусах в город, заселяют в отель, а на следующий день они встают рано утром и отправляются к месту, где запускают шары. После этого следует время отдыха, а потом путешественников возвращают в отель.