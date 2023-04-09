Назван лучший в мире пляж

Рейтинг «лучших пляжей на земле в 2023 году» составили редакторы британского портала World Beach Guide. Пять пляжей королевства Таиланд вошли в этот список.
Возглавил рейтинг пляж острова Ко Крадан у побережья провинции Транг. Здесь нет инфраструктуры для туристов, к которой привычны путешественники. Но все же есть несколько маленьких курортов и магазинчиков. Большую часть острова занимает национальный парк Хат Чао Май.
В списке ста лучших пляжей оказались Рейли (девятое место, провинция Краби), Фридом (18 место, Пхукет), Лаем (21 место, провинция Пханг Нга), Танот Бэй (44 место, провинция Тани).
Ранее мы писали, что нельзя вывозить из Таиланда.