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1 час назад

World Beach Guide: Тайский пляж Ко Крадан стал лучшим в мире

Мира Маркина

Рейтинг «лучших пляжей на земле в 2023 году» составили редакторы британского портала World Beach Guide. Пять пляжей королевства Таиланд вошли в этот список.

Назван лучший в мире пляж
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Возглавил рейтинг пляж острова Ко Крадан у побережья провинции Транг. Здесь нет инфраструктуры для туристов, к которой привычны путешественники. Но все же есть несколько маленьких курортов и магазинчиков. Большую часть острова занимает национальный парк Хат Чао Май.

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В списке ста лучших пляжей оказались Рейли (девятое место, провинция Краби), Фридом (18 место, Пхукет), Лаем (21 место, провинция Пханг Нга), Танот Бэй (44 место, провинция Тани).

Ранее мы писали, что нельзя вывозить из Таиланда.

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