Назван лучший в мире пляж

Рейтинг «лучших пляжей на земле в 2023 году» составили редакторы британского портала World Beach Guide. Пять пляжей королевства Таиланд вошли в этот список.

Возглавил рейтинг пляж острова Ко Крадан у побережья провинции Транг. Здесь нет инфраструктуры для туристов, к которой привычны путешественники. Но все же есть несколько маленьких курортов и магазинчиков. Большую часть острова занимает национальный парк Хат Чао Май.