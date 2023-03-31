Что нельзя вывозить из Таиланда

Во всех странах действуют свои законы, которые вы, как турист, обязаны соблюдать, даже если не являетесь гражданином этой страны.
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В некоторых странах запреты могут, прямо скажем, удивлять. Таиланд – не исключение. Прежде, чем отправляться туда на отдых, внимательно изучите правила этой страны.
В этом материале "Рамблер" расскажет, что запрещено вывозить из Таиланда, даже если вам кажется, что в этом нет ничего страшного.
Обратите внимание, что игнорирование этих запретов может грозить не только штрафом, но и уголовной ответственностью.
Список предметов, запрещенных к вывозу делится на две категории:
- полный запрет,
- частичный запрет.
Частичный запрет подразумевает, что вы можете вывозить эти вещи/товары в случае, если у вас имеются определенные разрешительные документы от тайских ведомств.
Полный запрет
- Любая продукция и сувениры с изображением флага королевства,
- порнография,
- наркотики,
- ценные бумаги и крупные суммы денег
- драгоценности и украшения в том случае, если у вас нет сертификата на продукцию и чека, подтверждающего покупку.
Частичный запрет
- Медикаменты,
- морская вода, морской песок, необработанные ракушки, морские звезды, камни и кораллы, если это не сувенирная продукция, купленная в лавке,
- оружие и взрывчатые вещества,
- изображения и статуэтки Будды размером более 13 сантиметров,
- предметы искусства,
- животные,
- чучела,
- любая продукция из слоновой кости или черепаховых панцирей,
- автозапчасти,
- семена, растения или их части (в том числе растения в горшках).
- фрукт дуриан в свежем виду, кокос и целый арбуз.