Что нельзя вывозить из Таиланда

Во всех странах действуют свои законы, которые вы, как турист, обязаны соблюдать, даже если не являетесь гражданином этой страны.

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В некоторых странах запреты могут, прямо скажем, удивлять. Таиланд – не исключение. Прежде, чем отправляться туда на отдых, внимательно изучите правила этой страны.

В этом материале "Рамблер" расскажет, что запрещено вывозить из Таиланда, даже если вам кажется, что в этом нет ничего страшного.

Обратите внимание, что игнорирование этих запретов может грозить не только штрафом, но и уголовной ответственностью.

Список предметов, запрещенных к вывозу делится на две категории:

полный запрет,

частичный запрет.

Частичный запрет подразумевает, что вы можете вывозить эти вещи/товары в случае, если у вас имеются определенные разрешительные документы от тайских ведомств.

Полный запрет

Любая продукция и сувениры с изображением флага королевства,

порнография,

наркотики,

ценные бумаги и крупные суммы денег

драгоценности и украшения в том случае, если у вас нет сертификата на продукцию и чека, подтверждающего покупку.