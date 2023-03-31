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1 час назад

Что нельзя вывозить из Таиланда

Мира Маркина

Во всех странах действуют свои законы, которые вы, как турист, обязаны соблюдать, даже если не являетесь гражданином этой страны.

Что нельзя вывозить из Таиланда
Фото: UnsplashUnsplash

В некоторых странах запреты могут, прямо скажем, удивлять. Таиланд – не исключение. Прежде, чем отправляться туда на отдых, внимательно изучите правила этой страны.

В этом материале "Рамблер" расскажет, что запрещено вывозить из Таиланда, даже если вам кажется, что в этом нет ничего страшного.

Обратите внимание, что игнорирование этих запретов может грозить не только штрафом, но и уголовной ответственностью.

Список предметов, запрещенных к вывозу делится на две категории:

  • полный запрет,
  • частичный запрет.

Частичный запрет подразумевает, что вы можете вывозить эти вещи/товары в случае, если у вас имеются определенные разрешительные документы от тайских ведомств.

Полный запрет

  • Любая продукция и сувениры с изображением флага королевства,
  • порнография,
  • наркотики,
  • ценные бумаги и крупные суммы денег
  • драгоценности и украшения в том случае, если у вас нет сертификата на продукцию и чека, подтверждающего покупку.

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Частичный запрет

  • Медикаменты,
  • морская вода, морской песок, необработанные ракушки, морские звезды, камни и кораллы, если это не сувенирная продукция, купленная в лавке,
  • оружие и взрывчатые вещества,
  • изображения и статуэтки Будды размером более 13 сантиметров,
  • предметы искусства,
  • животные,
  • чучела,
  • любая продукция из слоновой кости или черепаховых панцирей,
  • автозапчасти,
  • семена, растения или их части (в том числе растения в горшках).
  • фрукт дуриан в свежем виду, кокос и целый арбуз.
Заграница,
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