Таиланд - это страна ярких красок, ароматов и звуков, которая оставит незабываемые впечатления у каждого туриста.

При первом посещении легко можно растеряться от обилия развлечений. Поэтому блогер @2travelerslife собрал топ мест, которые обязательно нужно посмотреть, если вы окажетесь в Таиланде.

1. Золотая гора в Бангкоке (Wat Saket). Один из самых известных храмов Таиланда, откуда открывается великолепный вид на город.

2. Пляж Май Кхао на Пхукете. Пляж протяженностью 11 километров находится на северо-западе острова. Туда стоит отправиться, чтобы насладиться природой и понаблюдать за самолетами, заходящими на посадку прямо над морем.

3. Краби – еще один популярный курорт на юге Таиланда, с изумительными пейзажами и множеством водных развлечений.

Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить в Таиланде, смотрите в видео.