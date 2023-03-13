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2 часа назад

8 вещей, которые нужно сделать каждому туристу на Бали: видео

Стелла Шмель

Оказавшись в первый раз на Бали, многие туристы теряются в том изобилии пляжей и достопримечательностей, которые советуют посетить путеводители.

А любители необычного отдыха задаются вопросом, как найти самые красивые райские уголки и чем заняться, чтобы по-настоящему ощутить неповторимый дух острова.

Блогер @Yana.ptitca поделилась списком приятных отпускных дел, которыми обязательно стоит заняться, если вы окажетесь на Бали.

Если вы любите дикую природу, то обязательно посетите водопады Leke Leke. Они расположены в джунглях и по праву считаются одними из самых красивых природных достопримечательностей на Бали.

А любителям экскурсий блогер советует отправиться на соседние острова, например, Ломбок, Гилли или Нуса Пенида.

3 общедоступных пляжа на Бали, где можно купаться

Подробнее об остальных вещах, которыми можно заняться на острове, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как выбрать курорт для отдыха в Турции.

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