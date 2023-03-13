Оказавшись в первый раз на Бали, многие туристы теряются в том изобилии пляжей и достопримечательностей, которые советуют посетить путеводители.

А любители необычного отдыха задаются вопросом, как найти самые красивые райские уголки и чем заняться, чтобы по-настоящему ощутить неповторимый дух острова.

Блогер @Yana.ptitca поделилась списком приятных отпускных дел, которыми обязательно стоит заняться, если вы окажетесь на Бали.

Если вы любите дикую природу, то обязательно посетите водопады Leke Leke. Они расположены в джунглях и по праву считаются одними из самых красивых природных достопримечательностей на Бали.

А любителям экскурсий блогер советует отправиться на соседние острова, например, Ломбок, Гилли или Нуса Пенида.

Подробнее об остальных вещах, которыми можно заняться на острове, смотрите в видео.