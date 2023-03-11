Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

3 общедоступных пляжа на Бали, где можно купаться: видео

Стелла Шмель

Балийские пляжи и бухты привлекают туристов со всего мира. Но приезжая в первый раз на остров, многие туристы не знают о специфике и особенностях местных береговых зон, которые не всегда безопасны.

Остров находится в области муссонов, что влияет на возникновение сильных подводных течений и волн. Кроме того, к некоторым береговым линиям часто вплотную приплывают акулы, медузы и другие морские животные, что создает опасность для людей.

Береговые зоны, где можно комфортно и безопасно купаться, чаще всего принадлежат отелям, из-за чего проход туда ограничен.

Блогер @Emely_nastya сделала подборку о трех пляжах, на которых сможет купаться каждый желающий.

Пляжи с черном песком на Бали

Подробнее об общедоступных пляжах Бали, где можно купаться, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, чем поражают корейские сауны.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий