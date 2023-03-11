Балийские пляжи и бухты привлекают туристов со всего мира. Но приезжая в первый раз на остров, многие туристы не знают о специфике и особенностях местных береговых зон, которые не всегда безопасны.
Остров находится в области муссонов, что влияет на возникновение сильных подводных течений и волн. Кроме того, к некоторым береговым линиям часто вплотную приплывают акулы, медузы и другие морские животные, что создает опасность для людей.
Береговые зоны, где можно комфортно и безопасно купаться, чаще всего принадлежат отелям, из-за чего проход туда ограничен.
Блогер @Emely_nastya сделала подборку о трех пляжах, на которых сможет купаться каждый желающий.
Подробнее об общедоступных пляжах Бали, где можно купаться, смотрите в видео.
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