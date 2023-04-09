Объехавший полмира россиянин рассказал, где дешевле отдыхать

Мужчина, проживающий в Ярославле, посетил за свою жизнь 104 страны. Опираясь на свой опыт, он назвал самый бюджетный для путешествия регион мира, сообщает «ФедералПресс».

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Он считает, что самый бюджетный регион для путешествий — Юго-Восточная Азия. В рамках поездок он выбирал дешевые отели с минимальными удобствами, которых полно в этой части. Также, по его словам, там хорошо развита туристическая инфраструктура.

Кроме того, авиакомпании-лоукостеры делают путешествия в этот регион еще более доступными, уточнил россиянин. Путешественник заявил, что он потратил всего 55 тысяч рублей на десять перелетов.