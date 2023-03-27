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2 часа назад

Раскрыто самое дешевое направление из Москвы для полета на майские праздники

Катерина Саломе

Майские праздники — время, когда многие соотечественники уезжают в отпуска. Портал TourDom определил самое бюджетное направление для москвичей.

Самым дешевым маршрутом оказался «Москва — Санкт-Петербург». Билет туда-обратно без багажа с 5 по 10 мая обойдется в шесть-семь тысяч рублей. Среди перевозчиков S7 Airlines, «Аэрофлот» и Utair.

«Москва — Минеральные Воды» признан самым дорогим направлением. Стоимость билетов в обе стороны начинается от 18,9 тысячи рублей. Услуги по перевозки предоставляют авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот».

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Почти одинаковая стоимость на билеты из столицы до Сочи и Калининграда. Она колеблется в диапазоне от 17 до 19 тысяч рублей за билеты туда-обратно.

Ранее мы писали о том, что названы города, куда выгоднее всего полететь в апреле.

Новости путешествий,Видео,АК S7,Авиакомпания "Победа",Ютэйр,Аэрофлот,
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