Эксперты назвали способ сэкономить на отдыхе в Сочи

Эксперты туристической отрасли рассказали, как можно сэкономить на горнолыжном отдыхе в Сочи. Об этом пишет TourDom.

Чтобы бюджетно отдохнуть на краснодарском курорте, лучше ехать туда не раньше конца марта. Как рассказали специалисты, туристы, которые едут в Сочи не зимой, а в середине весны, с апреля по май, платят за отдых почти в 10 раз меньше.

В новогодние праздники восемь ночей в Azimut Hotel Freestyle Rosa Khutor стоили от 200 тысяч рублей на двоих. Номер в трехзвездочном отеле на 12-24 апреля стоит 25 тысяч рублей.