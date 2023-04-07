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Эксперты назвали способ сэкономить на отдыхе в Сочи

Эксперты туристической отрасли рассказали, как можно сэкономить на горнолыжном отдыхе в Сочи. Об этом пишет TourDom.

Чтобы бюджетно отдохнуть на краснодарском курорте, лучше ехать туда не раньше конца марта. Как рассказали специалисты, туристы, которые едут в Сочи не зимой, а в середине весны, с апреля по май, платят за отдых почти в 10 раз меньше.

В новогодние праздники восемь ночей в Azimut Hotel Freestyle Rosa Khutor стоили от 200 тысяч рублей на двоих. Номер в трехзвездочном отеле на 12-24 апреля стоит 25 тысяч рублей.

Горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" завершится 21 апреля, на "Красной Поляне" — 10 мая. На данный момент, по словам представителей пресс-службы курорта, отели заполнены более чем на 45 процентов.

Стало известно, куда поедут россияне на майские праздники

Ранее блогер поделилась способами сэкономить деньги в путешествиях.

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