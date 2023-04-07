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29 минут назад

Блогер поделилась способами сэкономить деньги в путешествиях

Мира Маркина

Австралийская блогерша Теа Ангелос предложила бронировать билеты минимум за шесть недель до путешествия. Об этом и других способах сэкономить на туристических поездках она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Блогер поделилась способами сэкономить деньги в путешествиях
Фото: PxherePxhere

Теа Ангелос напомнила, что, если покупать билеты "впритык", можно потратить гораздо больше денег, чем при раннем бронировании. Помимо этого, часто выручают распродажи и акции туристических компаний, о которых они рассказывают в рассылках.

Сравнить цены на билеты помогут предназначенные для этого сервисы. Еще, по словам блогера, на официальных сайтах туркомпаний цены зачастую ниже, поскольку там действуют внутренние акции.

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Ангелос также отметила, что дешевле всего летать по средам. А дополнительно сэкономить поможет взятая из дома еда для перекуса и вода.

Ранее "Рамблер" писал о самых привлекательных местах для весеннего туризма.

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