Блогер поделилась способами сэкономить деньги в путешествиях

Австралийская блогерша Теа Ангелос предложила бронировать билеты минимум за шесть недель до путешествия. Об этом и других способах сэкономить на туристических поездках она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

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Теа Ангелос напомнила, что, если покупать билеты "впритык", можно потратить гораздо больше денег, чем при раннем бронировании. Помимо этого, часто выручают распродажи и акции туристических компаний, о которых они рассказывают в рассылках.

Сравнить цены на билеты помогут предназначенные для этого сервисы. Еще, по словам блогера, на официальных сайтах туркомпаний цены зачастую ниже, поскольку там действуют внутренние акции.

Ангелос также отметила, что дешевле всего летать по средам. А дополнительно сэкономить поможет взятая из дома еда для перекуса и вода.