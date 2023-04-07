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55 минут назад

Стало известно, куда поедут россияне на майские праздники

Мира Маркина

С 29 апреля по 9 мая россияне чаще всего планируют поездку в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МТС Travel и Bronevik.com.

Эксперты проанализировали данные по 20 российским городам и странам ближнего зарубежья. Санкт-Петербург в качестве места для проведения майских праздников выбрали 11 процентов путешественников. В среднем они планируют пробыть в городе 3-4 дня.

На втором месте оказалась Казань — ее выбрали семь процентов россиян, на третьем — Москва (шесть процентов), а на четвертом — Сочи и Нижний Новгород — эти города выбрали по пять процентов туристов.

Самыми популярными странами ближнего зарубежья на майские праздники стали Белоруссия, Узбекистан и Ташкент. Чаще всего туристы выбирают Минск, Брест и Ташкент.

При этом большинство путешественников бронируют на длительные выходные трехзвездочные гостиницы, а также мини-отели и апартаменты.

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Специалисты также отметили, что каждый пятый россиянин в этом году рассчитывает продлить себе майские праздники и отдохнуть еще и со 2 по 5 мая.

Ранее россияне массово выбрали для отдыха необычное направление.

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