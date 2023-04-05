Гонконг снял коронавирусные ограничения для туристов

Гонконг отменил все коронавирусные ограничения, которые были введены для туристов во время пандемии. Об этом сообщает Генеральное консульство РФ в административном районе Китая.

Раньше туристы для въезда на территорию Гонконга должны были предоставлять наличие сертификата о вакцинации и результаты ПЦР или экспресс-теста. Теперь эти правила отменены.

Также туристам теперь не нужно приобретать медицинскую страховку, которая будет покрывать лечение коронавируса в случае заражения.

Для посещения Гонконга россиянам не требуется виза, но прямых рейсов в этот район страны из РФ нет.