Лучшие парки развлечений в Китае

Китай — страна с древней культурой, которую многие знают по умению веселиться. Именно в этом государстве самый красивые и красочные фестивали, лучшие фейерверки и необычные праздники. Эта нация любит развлекаться и точно знает, как это делать.

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В Китае по всей стране расположено очень много различных парков развлечений. “Рамблер” выбрал лучшие из них и рассказывает, куда точно стоит заглянуть.

“Диснейленд”, Шанхай и Гонконг

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В Китае есть целых два Диснейленда в двух городах. Ни одна страна мира не может этим похвастаться. Здесь вы найдете легендарный замок, героев любимых мультфильмов и, конечно же, захватывающие аттракционы.

Диснейленд в Китае отличается от тех, которые расположены в США и Франции. Здесь ограничен список зон и представленных мультфильмов. Здесь нет принцесс, но зато есть зоны с героями “Истории игрушек” и фильмов Marvel, а также аттракционы с “Пиратами Карибского моря”.

Ocean Park, Гонконг

Соцсети

Это — огромный парк развлечений, где сосредоточено буквально все. Аттракционы, фуникулеры, дельфинарий, аквариум — все это расположилось на территории одного парка. Здесь стоит обратить внимание не только на аттракционы, но и возможность детям контактировать с животными.

По всему парку расставлены живые уголки, где обитают выдры, моржи, дельфины и панды. Дети остаются в восторге от этих развлечений и не хотят уходить из парка. Поэтому опытные туристы рекомендуют оставаться здесь не на день, а на два — тем более, что рядом с парком расположено много гостиниц на разный бюджет.

Аквапарк “Водный мир”, Гуанчжоу

Это — крупнейший аквапарк во всей Азии, его площадь составляет 400 тысяч квадратных метров. Помимо самих водных горок, в аквапарке есть и другие развлечения, которые представлены в каждой из тематических зон. Например, на его территории есть сафари-парк и крокодиловый парк. Там же расположен специальный эко-отель, рядом с которым живут белые тигры и панды.