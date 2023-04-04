Сервис онлайн-продажи билетов Tutu.ru составил рейтинг бюджетных направлений для полетов в апреле. При создании списка эксперты учитывали средний чек за уже оформленные билеты в оба конца.

Так, из столицы выгоднее всего лететь в Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета составляет 6,1 тысячу рублей. Недорого обойдется перелет в Самару (6,8 тысяч) и Нижний Новгород (7,4 тысячи). В число недорогих маршрутов также вошли Ульяновск, Казань, Череповец, Пенза, Уфа, Саратов и Екатеринбург.

"Санкт-Петербург — Москва" обладает самым низким чеком за перелет и составляет шесть тысяч рублей. Доплатив 250 рублей, путешественники могут отправиться в Иваново, а за дополнительные 1300 — в Архангельск. Другими бюджетными направлениями из культурной столицы стали Ярославль, Назрань, Мурманск, Калуга, Самара, Чебоксары и Череповец.