$77.95+1.5084.62+2.23
48 минут назад

Перечислены самые бюджетные маршруты для авиапутешествий в апреле

Катерина Саломе

Сервис онлайн-продажи билетов Tutu.ru составил рейтинг бюджетных направлений для полетов в апреле. При создании списка эксперты учитывали средний чек за уже оформленные билеты в оба конца.

Так, из столицы выгоднее всего лететь в Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета составляет 6,1 тысячу рублей. Недорого обойдется перелет в Самару (6,8 тысяч) и Нижний Новгород (7,4 тысячи). В число недорогих маршрутов также вошли Ульяновск, Казань, Череповец, Пенза, Уфа, Саратов и Екатеринбург.

Бюджетные направления для летнего отдыха

"Санкт-Петербург — Москва" обладает самым низким чеком за перелет и составляет шесть тысяч рублей. Доплатив 250 рублей, путешественники могут отправиться в Иваново, а за дополнительные 1300 — в Архангельск. Другими бюджетными направлениями из культурной столицы стали Ярославль, Назрань, Мурманск, Калуга, Самара, Чебоксары и Череповец.

Ранее мы писали о том, что раскрыто самое дешевое направление на майские из Москвы.

Новости путешествий,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий