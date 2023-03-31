Названа дата возобновления приема Китаем туристических групп

На сайте Министерства культуры и туризма КНР появилась информация о том, когда иностранные туристы смогут вновь посетить страну.

Согласно заявлению ведомства, приезжать в Китай в составе тургруппы можно с 31 марта:

«Уведомляем, что восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница"».

В стране надеются на скорейшее возобновление туристического потока, прерванного пандемией COVID-19.