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41 минуту назад

Названа дата возобновления приема Китаем туристических групп

Мира Маркина

На сайте Министерства культуры и туризма КНР появилась информация о том, когда иностранные туристы смогут вновь посетить страну.

Согласно заявлению ведомства, приезжать в Китай в составе тургруппы можно с 31 марта:

«Уведомляем, что восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница"».

В стране надеются на скорейшее возобновление туристического потока, прерванного пандемией COVID-19.

Почему могут отказать в визе в Китай

Также отмечается, что китайские агентства, оказывающие путешественникам услуги, обяжут повышать качество услуг. Это должно благотворно повлиять на имидж туризма страны.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что не купить в магазинах Китая.

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