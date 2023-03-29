Что есть в России, но нельзя купить в Китае: видео

Возвращение прямого авиасообщения с Китаем вернуло интерес россиян к путешествиям в эту страну. Кто-то выбирает туры «под ключ», чтобы не беспокоиться о сложностях, которые могут возникнуть за границей. А кому-то важно пожить некоторое время в стране и проникнуться бытом местных жителей.

Жизни в Китае посвятила свой блог «С другого берега» на платформе YouTube россиянка Ксения. Девушка изучает китайский язык в Тайване и часто путешествует не только по этому острову, но и по материковой части страны. Какие необычные открытия можно сделать, побывав в китайских магазинах, ютубер рассказала в одном из видеороликов.

Так блогер обнаружила, что большинство аптечных средств, которые в России можно легко купить, в Китае отпускают по рецепту. Так что возьмите на заметку и не пренебрегайте сбором аптечки в дорогу, если решитесь на поездку в эту страну.

Еще один неприятный сюрприз – скудный выбор кисломолочных продуктов. Видимо, китайцы просто их не любят. В продаже можно найти импортную сметану, но она будет стоить больших денег.

Что еще россиянке приходится привозить из дома в России, смотрите в видео.