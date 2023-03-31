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1 час назад

OneTwoTrip: Самый дорогой тур марта стоил более двух миллионов рублей

Мира Маркина

Сервис поиска туров OneTwoTrip проанализировал бронирования россиян на март и выяснил, каким было самое дорогое путешествие уходящего месяца. Данные компания предоставила РИА Новости.

Самым дорогим туром марта стало путешествие на Мальдивы для двоих продолжительностью неделю. За перелет и размещение пятизвездочной гостинице на атолле Раа они заплатили более двух миллионов рублей.

Выяснилось, сколько стоит отдых на Мальдивах весной

Вторым по дороговизне оказался недельный тур для троих путешественников на Сейшелы. За отдых в отеле категории «пять звезд» они заплатили 970,1 тыс. рублей. А девять ночей в такой же гостинице в Дубае (ОАЭ) двое россиян отдали 882,5 тысячи рублей.

Также в этом рейтинге отмечена самая дорогая железнодорожная поездка. Проезд из Москвы в Симферополь (и обратно) в «мягких вагонах», оборудованных на уровне отеля с тремя или четырьмя звездами, обошелся четверым россиянам в 297,3 тыс. рублей.

Ранее «Рамблер» писал о самых привлекательных для весеннего туризма места.

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