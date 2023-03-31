Сервис поиска туров OneTwoTrip проанализировал бронирования россиян на март и выяснил, каким было самое дорогое путешествие уходящего месяца. Данные компания предоставила РИА Новости.

Самым дорогим туром марта стало путешествие на Мальдивы для двоих продолжительностью неделю. За перелет и размещение пятизвездочной гостинице на атолле Раа они заплатили более двух миллионов рублей.

Вторым по дороговизне оказался недельный тур для троих путешественников на Сейшелы. За отдых в отеле категории «пять звезд» они заплатили 970,1 тыс. рублей. А девять ночей в такой же гостинице в Дубае (ОАЭ) двое россиян отдали 882,5 тысячи рублей.

Также в этом рейтинге отмечена самая дорогая железнодорожная поездка. Проезд из Москвы в Симферополь (и обратно) в «мягких вагонах», оборудованных на уровне отеля с тремя или четырьмя звездами, обошелся четверым россиянам в 297,3 тыс. рублей.