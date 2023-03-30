Стали известны самые привлекательные для весеннего туризма места

Весной стоит посетить Ладожское озеро, Калмыкию, Дагестан, а также Стамбул, Ереван и тайские города. Список лучших городов, стран и событий для туристических поездок в ближайшие месяцы составил сервис OneTwoTrip, сообщает РИА Новости.

В апреле, считают эксперты сервиса, самое время съездить на Ладожское озеро: в этом месяце у кольчатых нерп начинается брачный период, и туристы могут увидеть этих животных в привычной для них среде.

В степях Калмыкии начинают цвести дикие тюльпаны, и в течение месяца регион проводит фестиваль в честь этого растения. Празднования сопровождаются концертами домристов и национальными играми. У туристов есть возможность прокатиться на лошадях или верблюдах, а также сходить в местные храмы и попробовать национальную кухню.

Республику Дагестан в мае украшают цветущие маки, одно из самых больших полей находится в Кумторкалинском районе. Яркие фотографии можно сделать также в районе Избербаша, по дороге из Махачкалы в Дербент, за Буйнакский перевал и к бархану Сарыкум.

Как и в Калмыкии, в Стамбуле весь апрель идет фестиваль тюльпанов. Он располагается в парках Гюльхане, Эмирган и Гезтепе, где будут основные ярмарки, выставки и концерты. Пик праздника обычно приходится на период с 1 по 20 число.

Фестиваль Yerevan Wine Days в Армении проводят в конце мая и начале июня. Семь дней на улицах города будут стоять шатры, в которых благодаря 50 винодельням и десяткам ресторанов накроют богатые столы.

Если хочется отметить еще один Новый год, можно поехать в Таиланд: там этот праздник — он называется Сонгкран — отмечают с 13 по 15 апреля. В Таиланде его празднует каждый город: местные жители поливают друг друга водой, веря, что она поможет очиститься от грехов.