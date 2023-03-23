Куда поехать отдыхать в мае 2023: лучшие направления для отдыха

Думать, куда поехать отдыхать в мае, нужно начинать заблаговременно. Все дело в том, что билеты и отели по хорошим ценам, что в России, что за границей, быстро заканчиваются, особенно если речь о самых популярных направлениях. Поэтому от решения до его реализации должно пройти не так много времени. Думайте хорошо, решайте быстро.

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«Рамблер» рассказывает, куда можно поехать на майские праздники и чем там можно заняться.

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Каир, Египет

Температура воздуха в мае: +33 градуса

Стоимость билетов: от 22 тысяч рублей

Почему Каир, а не Дахаб или Хургада? Да потому что там, вы наверняка уже были. Египет стабильно остается одним из самых популярных направлений у россиян. Благодаря хорошему сервису, системе все включено, широким пляжам и красивому морю. В Каире действительно есть что посмотреть – пирамиды Гизы, широкий Нил, Национальный музей египетской цивилизации. А после можно отправиться на любимый или ближайший курорт. Не забудьте взять маску и ласты, под водой можно увидеть очень много симпатичных рыбок, но не пытайтесь разозлить мурену, на всякий случай.

Тель-Авив, Израиль

Температура воздуха: +26 градусов

Стоимость билетов: от 36 тысяч рублей

Если решите поехать в Израиль, возьмите машину на прокат, чтобы съездить в Петру или Иерусалим, чтобы посмотреть на христианские святыни. Обязательно попробуйте уличную еду, здесь она нечеловечески хороша.

Мале, Мальдивы

Температура воздуха: +31 градус

Стоимость билетов: от 34 тысяч рублей

Любимый курорт Анастасии Волочковой – Мальдивы. Но даже если вы одновременно окажетесь здесь с ней, вряд ли пересечетесь. Пляжи здесь свободные, а виллы расположены очень уединенно. Белоснежный песок, бирюзовое море, фотогеничные пальмы – все как на открытке и даже лучше.

Дубай, ОАЭ

Температура воздуха в мае: +37 градусов

Стоимость билетов: от 18 тысяч рублей

В Дубае русскую речь можно услышать буквально на каждом шагу. В мае здесь уже очень жарко, поэтому передвигаться можно только на метро, а лучше такси. А еще лучше взять машину на прокат, чтобы посетить все парки развлечений. Обязательно нужно забраться на смотовую площадку Бурдж-Халифы, самого большого небоскреба. А вот билет в аквапарк можно не брать, лучше всего экзотических рыб можно разглядеть со стороны торгового центра, а внутри аквапарка довольно тесно.

Стамбул, Турция

Температура воздуха в мае: +21 градус

Стоимость билетов: от 20 тысяч рублей

Уютно, красиво, тепло, много котиков – если хочется отдохнуть глазами и душой, то вам сюда. По Стамбулу можно гулять часами, вы даже не заметите, как пройдете двадцать тысяч шагов, а на следующий день вам захочется повторить подвиг, потому что есть где гулять и что смотреть.

Анталия, Турция

Температура воздуха в мае: +25 градусов

Стоимость билетов: от 19 тысяч рублей

Если вам по душе пляжных отдых, то Анталия – идеальный вариант. Когда надоест на пляже, можно взять экскурсию. А можно и не брать, а просто наслаждаться морем, солнцем и ветром в волосах.

Сочи, Россия

Температура воздуха в мае: +20 градусов

Стоимость билетов: от 4 тысяч рублей

Российская классика! В Сочи хорошо в любое время года, в море купаться может быть рановато, а вот съездить в Красную Поляну, погулять по водопадам, посетить тисо-самшитовую рощу, парк «южные культуры», «Скай Парк» - нужно обязательно, даже если вы там уже были, вам наверняка захочется еще и не один раз.

Калининград, Россия

Температура воздуха в мае: +17 градусов

Стоимость билетов: от 5 тысяч рублей

В Калининграде любят котиков не меньше, чем в Турции, но не только ради этого сюда едут туристы. Город красивый, с приятным климатом, недалеко Балтийское море и песчаные дюны.

Пхукет, Таиланд

Температура воздуха в мае: +32 градуса

Стоимость билетов: от 35 тысяч рублей

Морепродукты, экзотические фрукты, теплое море – главное, зачем едут россияне в Таиланд. Выбирайте остров или город, в зависимости от того, что вам ближе по темпераменту.

Минеральные Воды

Температура воздуха в мае: +22 градуса

Стоимость билетов: от 6 тысяч рублей