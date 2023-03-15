Выяснилось, сколько стоит отдых на Мальдивах весной

Специалисты ассоциации туроператоров России (АТОР) посчитали, сколько будет стоить отдых на Мальдивах весной. Об этом сообщается на официальном сайте.

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Отдых на двоих на восемь дней с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле будет стоить от 320 тысяч рублей. За отели более высокой категории придется заплатить больше. Четырехзвездочный отель будет стоить от 345 тысяч рублей. Проживание в пятизвездочном отеле обойдется в сумму от 355 тысяч рублей до одного миллиона.

Также отмечается, что отдых на Мальдивах стал одним из самых востребованных в весеннее время, и на это есть две причины. Во-первых, на острова летают прямые рейсы российских авиакомпаний. Во-вторых, туроператоры предлагают бюджетное размещение в отелях невысокой категории.