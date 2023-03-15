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48 минут назад

АТОР: отдых на Мальдивах весной обойдется в 320 тысяч рублей

Мария Каткова

Специалисты ассоциации туроператоров России (АТОР) посчитали, сколько будет стоить отдых на Мальдивах весной. Об этом сообщается на официальном сайте.

Выяснилось, сколько стоит отдых на Мальдивах весной
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отдых на двоих на восемь дней с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле будет стоить от 320 тысяч рублей. За отели более высокой категории придется заплатить больше. Четырехзвездочный отель будет стоить от 345 тысяч рублей. Проживание в пятизвездочном отеле обойдется в сумму от 355 тысяч рублей до одного миллиона.

Как выглядят "Мальдивы для бедных" и где их найти

Также отмечается, что отдых на Мальдивах стал одним из самых востребованных в весеннее время, и на это есть две причины. Во-первых, на острова летают прямые рейсы российских авиакомпаний. Во-вторых, туроператоры предлагают бюджетное размещение в отелях невысокой категории.

Ранее сообщалось, что вилла на Мальдивах оказалась в 6 раз дешевле номера в Геленджике.

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