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2 часа назад

Россияне перечислили лучшие направления для весенних поездок

Катерина Саломе

Весна — отличное время для путешествий. Не зря наши соотечественники настроены активно ездить по стране и за границу. О предпочтениях россиян узнал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

В опросе приняли участие 1618 человек. Одним из главных критериев отбора оказалась температура воздуха. 64,5 процентов респондентов выбирают места, где тепло. Оставшимся 35,5 процентам это не так важно.

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Выяснилось, что 68,9 процентов респондентов намерены путешествовать по стране. Причем наиболее востребованными направлениями оказались Кавказ (Минеральные воды и Кисловодск) и Петербург.

За границу собираются оставшиеся 31,1 процентов туристов. Из зарубежных стран наибольшим спросом у россиян пользуется Турция, а именно Стамбул и Анталия.

Ранее мы писали о том, что раскрыто самое дешевое направление на майские из Москвы.

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