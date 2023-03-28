Весна — отличное время для путешествий. Не зря наши соотечественники настроены активно ездить по стране и за границу. О предпочтениях россиян узнал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

В опросе приняли участие 1618 человек. Одним из главных критериев отбора оказалась температура воздуха. 64,5 процентов респондентов выбирают места, где тепло. Оставшимся 35,5 процентам это не так важно.

Выяснилось, что 68,9 процентов респондентов намерены путешествовать по стране. Причем наиболее востребованными направлениями оказались Кавказ (Минеральные воды и Кисловодск) и Петербург.

За границу собираются оставшиеся 31,1 процентов туристов. Из зарубежных стран наибольшим спросом у россиян пользуется Турция, а именно Стамбул и Анталия.