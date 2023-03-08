Где отдыхать в 2023 году: 5 лучших направлений

Который год нам кажется, что мир закрыт для туризма, и позволить себе отдых за границей могут только очень состоятельные люди. Но это совсем не так: множество стран принимают российских туристов и предлагают комфортный и интересный отдых. Какие направления стоит открыть для себя в этом году? "Рамблеру" рассказала тревел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская.

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Катар

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Многие узнали о существовании этой крошечной арабской страны только после Чемпионата мира по футболу в прошлом году. Хотя Катар действительно полностью преобразился перед таким большим событием, опытные путешественники давно знают об этой точке на карте. В Катаре удивительно сочетается новое и современное с традиционным восточным. В центре Дохи находится старый город с его неповторимым колоритом арабских сказок – бесконечным рынком Сук-Вакиф, крошечными лавочками, чайными со сладостями, древними мечетями. Вокруг старого города – стиль хай-тек и фантастические здания из стекла и металла. Беспилотное скоростное метро довезет вас в любой район города, в частности, на идеальные пляжи Персидского залива. Обязательно запланируйте поездку в пустыню с ночевкой в старинном форте на берегу моря.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Таиланд

По словам эксперта, это фаворит российских туристов. Страна оставалась закрыта с начала пандемии, но сейчас наконец вновь готова принимать туристов. Сегодня Таиланд – одно из самых бюджетных направлений для отдыха. Есть много регулярных и чартерных рейсов, отели предлагают приятные цены на отдых. Таиланд прекрасен разнообразием возможностей для отдыха. Хотите наслаждаться тишиной, пляжем и райскими пейзажами? Отправляйтесь на остров Краби, где всегда царит атмосфера релакса. Ищете приключений, шумной ночной жизни и полного погружения в Азию? Вам, конечно же, в Паттайю, где вечеринка не заканчивается никогда. Морские прогулки на катерах, купание на пустынных островах, сочные тропические фрукты и яркая местная кухня, – не зря Тай так любим отдыхающими со всего мира.

Венесуэла

Латинская Америка – новое стратегическое направление, в котором сейчас активно развивается и российский бизнес, и туризм. В этом году туроператоры предлагают открыть для себя остров Маргарита в Венесуэле. Здесь отлично сочетаются классика отельного отдыха (все включено, оборудованные пляжи, хороший сервис) и неповторимый латиноамериканский колорит: зажигательная музыка и танцы, яркие эмоции и позитивное отношение к жизни. Туристы не заскучают: можно смотреть колониальную архитектуру в столице острова Порламаре, можно отправиться на хайкинг по национальному парку Лагуна-де-ла-Рестинга, можно освоить виндсерфинг – остров считается одной из лучших в мире точек для парусного спорта.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Маврикий

Островное государство Маврикий считается Африкой, но находится в Индийском океане, поэтому не перестает удивлять даже искушенных туристов. Отличные отели с сервисом уровня Мальдив, при этом куда более колоритные: прямо на территории отеля вас ждут заросли садов, яркие бабочки и пение необычных птиц. Большую часть площади острова занимают горы, и это развлечение не стоит игнорировать. Утренний подъем на гору Бамбу подарит неповторимый рассветный пейзаж. Поездка в национальный парк Блэк-Ривер-Горжес – это знакомство с уникальной природой: горными водопадами, крутыми склонами, тропическими лесами. Кстати, Маврикий популярен для празднования свадеб, годовщин и других важных дат – фотосессия на фоне океана и гор точно украсит ваш семейный альбом.

Куба