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1 час назад

Азербайджан упростил правила въезда для туристов

Мария Кимакович

На сайте кабинета министров Азербайджана сказано, что с 28 марта в стране отменяют ковидные паспорта для туристов, которые пересекают границу на самолете.

Азербайджан упростил правила въезда для туристов
Фото: UnsplashUnsplash

При въезде на территорию страны предъявлять такой документ больше не будет необходимости.

Также отмечается, что ковидные паспорта не придется показывать и в общественных местах Азербайджана: торговых центрах, гостиницах, ресторанах, спортивных учреждениях и общественном транспорте.

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Напомним, что ковидные паспорта появились в Азербайджане в 2021 году.

Ранее стало известно, сколько для россиян будет стоить отдых в мае.

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