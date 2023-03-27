Азербайджан упростил правила въезда для туристов

На сайте кабинета министров Азербайджана сказано, что с 28 марта в стране отменяют ковидные паспорта для туристов, которые пересекают границу на самолете.
При въезде на территорию страны предъявлять такой документ больше не будет необходимости.
Также отмечается, что ковидные паспорта не придется показывать и в общественных местах Азербайджана: торговых центрах, гостиницах, ресторанах, спортивных учреждениях и общественном транспорте.
Напомним, что ковидные паспорта появились в Азербайджане в 2021 году.
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