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2 часа назад

Как законно вывозить лекарства за границу

Мария Каткова

Лекарства за границей — вещь необходимая, поэтому туристы часто собирают наиболее полную аптечку в отпуск. В некоторых странах лекарства могут выписывать только по рецепту, а покупка обойдется дороже, чем в России. Однако на вывоз лекарственных препаратов из страны распространяется определенное законодательство.

Как законно вывозить лекарства за границу
Фото: UnsplashUnsplash

Вывоз лекарств из России ограничен несколькими критериями. О них — в материале “Рамблера”.

Наркотические вещества и их производные

Препараты, которые вы вывозите за пределы Российской Федерации, нужно проверить на наличие наркотических веществ и их производных в соответствии с законодательством РФ. Список веществ есть в Постановлении Российский Федерации от 30 июня 1998 года № 681.

Вам нужно сверить состав и понять, не содержатся ли запрещенные вещества в ваших лекарствах.

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Если вам все-таки нужно вывезти за границу препарат с запрещенными веществами, то вам нужно предоставить соответствующие документы о том, что они были выписаны вашим лечащим врачом. В документах должно быть указано количество и дозировка препарата. Если рецепт вам выписали за границей, то его нужно перевести на русский язык и заверить нотариально. Не забудьте задекларировать эти лекарства.

Юридическое лицо

Если вы вывозите лекарства с коммерческой целью как юридическое лицо, то вам для этого необходима специальная лицензия. Ее нужно предоставлять в том случае, если вы вывозите лекарства в больших количествах.

Проверяйте список для ввоза

Перед тем, как вывозить лекарства из России за границу, вам нужно проверить список разрешенных для ввоза лекарств в другую страну. Как правило, список разрешенных препаратов у многих стран сходится, но могут быть определенные особенности в странах Ближнего Востока и в Азии. Поэтому нужно заранее узнать, какие правила действуют на территории другой страны.

Так, например, в Таиланд вы не сможете вывезти лекарства от кашля, содержащие эфедрин, а в ОАЭ запрещены к ввозу некоторые успокоительные.

Заграница,
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