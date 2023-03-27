Цены на отдых в России и за рубежом будут заметно выше, чем зимой, однако можно будет воспользоваться акциями. О спросе на разные направления и о ценах на туры в майские праздники "Москве 24" рассказали представители туристической индустрии.

Среди российских направлений самый большой спрос на майский отдых в Сочи, Санкт-Петербурге и Минеральных водах. Чуть менее популярны Казань и Калининград, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Цены на билеты в Сочи уже выросли более чем в два раза — с 6 до 15 тысяч рублей, и это не последнее их повышение. Аналогичная ситуация с Минеральными водами: за один день в санатории в мае придется заплатить от 7 до 15 тысяч рублей. Билеты в Санкт-Петербург стоят практически так же, как в зимнее время: 7 тысяч рублей в две стороны.

По словам Алексана Мкртчяна, из заграничных курортов в майские праздники популярнее остальных будут Турция и Египет. Съездить туда будет дешевле, чем летом, хотя цены на туры в мае не самые низкие. За неделю в хорошем отеле двоим нужно будет заплатить около 150 тысяч рублей.

Основатель туристической компании "Море тут" Артем Венскель отмечает, что нередко жители России бронируют туры в ОАЭ. В майские праздники там уже теплая вода, но пока нет сильной жары. Чтобы отдохнуть в Эмиратах неделю, необходимо от 120 до 150 тысяч рублей.

Людмила Чернавская, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel, советует взять несколько дополнительных выходных в мае, чтобы сэкономить на отдыхе. По ее словам, в это время заканчивается высокий сезон, и отели устраивают акции — например, бесплатно размещают детей до определенного возраста. С учетом акций отдых для семьи из трех человек будет стоить примерно 50 тысяч рублей.