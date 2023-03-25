Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Микробиолог назвал самые грязные места в номере отеля

Мира Маркина

Микробиолог в беседе с изданием Science Alert назвал самые грязные места в отелях. Эксперт уточнил, что стоимость номера зачастую не гарантирует отсутствие в нем инфекций.

Микробиолог назвал самые грязные места в номере отеля
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, предыдущие жильцы могут занести бактерии, вирусы и грибки на всю мебель, а также на ковры и даже на шторы.

Кроме того, микробиолог посоветовал быть осторожнее с кнопками лифта и дверными ручками общего пользования. А вот ванные комнаты, как правило, убирают тщательнее, поэтому там меньше бактерий.

Сотрудница отеля раскрыла, какие предметы в отеле лучше не трогать

А вот чему горничные уделяют совсем немного внимания, так это прикроватным тумбочкам, чайникам, пультам от телевизоров и выключателям света.

Как отметил специалист, в гостинице проще всего подхватить кишечные инфекции, респираторные и COVID-19.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как выбрать отель в Абхазии.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий