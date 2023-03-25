Микробиолог назвал самые грязные места в номере отеля

Микробиолог в беседе с изданием Science Alert назвал самые грязные места в отелях. Эксперт уточнил, что стоимость номера зачастую не гарантирует отсутствие в нем инфекций.
По словам специалиста, предыдущие жильцы могут занести бактерии, вирусы и грибки на всю мебель, а также на ковры и даже на шторы.
Кроме того, микробиолог посоветовал быть осторожнее с кнопками лифта и дверными ручками общего пользования. А вот ванные комнаты, как правило, убирают тщательнее, поэтому там меньше бактерий.
А вот чему горничные уделяют совсем немного внимания, так это прикроватным тумбочкам, чайникам, пультам от телевизоров и выключателям света.
Как отметил специалист, в гостинице проще всего подхватить кишечные инфекции, респираторные и COVID-19.
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