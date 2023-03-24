Как выбрать отель в Абхазии

Абхазия остается одним из самых востребованных летних направлений у россиян по двум причинам. Во-первых, здесь действительно очень дешево. Во-вторых, добираться до Абхазии тоже удобно через Сочи. Однако сервис в этой стране оставляет желать лучшего, поэтому нужно как можно тщательнее отбирать место для отдыха.

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О том, на что смотреть при выборе отеля в Абхазии — в материале “Рамблера”.

Расположение

Здесь не нужно выбирать отель по принципу “15 минут до пляжа пешком”. Эти 15 минут могут превратиться в тяжелое испытание. Стоит помнить, что страна стоит на гористой местности, поэтому вам нужно знать наверняка, насколько крутой спуск и подъем в сторону пляжа. Многие туристы не учитывают этого, поэтому с пляжа им приходится возвращаться в гору пешком, а это — не самое приятное занятие в отпуске.

Ремонт

Большинство отелей и гостиниц здесь не обновлялись со времен СССР, когда курорты Абхазии были одними из самых фешенебельных. С тех пор они многое повидали, да и тренды в дизайне отелей сильно изменились. Изучите фотографии интерьера гостиницы, и если они напоминают вам интерьер советской квартиры, то есть большая вероятность, что и все остальное в этом отеле будет похоже на Советский Союз.

Дополнительные услуги

Заранее изучите то, какие услуги входят в базовый комплект размещения. Довольно часто случается так, что постояльцам, забронировавшим “все включено” оказываются доступны не все услуги, например, использование сейфа может оплачиваться отдельно. Об этом стоит узнать заранее перед бронированием и оплатой.

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