Эксперты назвали самый удобный способ добраться до Абхазии

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самый удобный способ добраться до Абхазии в высокий туристический сезон.

По словам экспертов, проще всего добраться до республики на автомобильном трансфере. Его можно заказать при помощи туристических компаний.

Кроме того, с 30 апреля по 30 сентября у туристов есть возможность доехать до Абхазии при помощи мультимодального маршрута:

"Схема такова: пассажиры прибывают на поезде на железнодорожный вокзал Адлера и там совершают пересадку в специальный автобус, который следует по маршруту аэропорт Сочи — Гагра — Пицунда — Гудаута — Новый Афон — Сухуми".