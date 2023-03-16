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2 часа назад

Эксперты назвали самый удобный способ добраться до Абхазии

Мира Маркина

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самый удобный способ добраться до Абхазии в высокий туристический сезон.

По словам экспертов, проще всего добраться до республики на автомобильном трансфере. Его можно заказать при помощи туристических компаний.

В Абхазию из России можно будет поехать по "единому" билету

Кроме того, с 30 апреля по 30 сентября у туристов есть возможность доехать до Абхазии при помощи мультимодального маршрута:

"Схема такова: пассажиры прибывают на поезде на железнодорожный вокзал Адлера и там совершают пересадку в специальный автобус, который следует по маршруту аэропорт Сочи — Гагра — Пицунда — Гудаута — Новый Афон — Сухуми".

Ранее "Рамблер" рассказывал о местах, которые стоит посетить в Абхазии.

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