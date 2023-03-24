Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
59 минут назад

Разочаровавшийся в перелете бизнес-классом пассажир получил компенсацию $8500

Катя Кобышева

Жителю Новой Зеландии Марку Моргану не понравился перелет бизнес-классом, и он получил компенсацию в размере $8500. Об этом сообщает издание Mirror.

Недовольный перелетом пассажир отсудил $8500
Фото: UnsplashUnsplash

По словам Марка Моргана, он решил лететь бизнес-классом, после того как увидел рекламу, в которой показали удобные широкие кресла с откидной спинкой. А так как ему предстоял долгий перелет до Лондона, лететь хотелось с комфортом. Два билета в бизнес-класс обошлись в $13 тысяч.

Когда пассажир поднялся на борт и увидел свое место, он был разочарован, поскольку кресла оказались не такие, как в рекламе, а мультимедийная система и вовсе была сломана.

Марк Морган не смирился, а взял и обратился в суд, который в итоге занял его сторону и обязал перевозчика выплатить компенсацию в размере $8500.

5 лайфхаков, с которыми перелет в "экономе" пройдет быстро и комфортно

Ранее сотрудники авиаотрасли высказались об этичности опускания спинки кресла в самолете.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий