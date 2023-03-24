Недовольный перелетом пассажир отсудил $8500

Жителю Новой Зеландии Марку Моргану не понравился перелет бизнес-классом, и он получил компенсацию в размере $8500. Об этом сообщает издание Mirror.

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По словам Марка Моргана, он решил лететь бизнес-классом, после того как увидел рекламу, в которой показали удобные широкие кресла с откидной спинкой. А так как ему предстоял долгий перелет до Лондона, лететь хотелось с комфортом. Два билета в бизнес-класс обошлись в $13 тысяч.

Когда пассажир поднялся на борт и увидел свое место, он был разочарован, поскольку кресла оказались не такие, как в рекламе, а мультимедийная система и вовсе была сломана.

Марк Морган не смирился, а взял и обратился в суд, который в итоге занял его сторону и обязал перевозчика выплатить компенсацию в размере $8500.