5 лайфхаков, с которыми перелет в "экономе" пройдет комфортно

Перелет в эконом-классе порой доставляет массу неудобств. Особенно, когда до пункта назначения необходимо добираться более двух часов. К счастью, существует несколько лайфхаков, которые могут сделать путешествие в "экономе" максимально комфортным. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Удобная поза для сна

По словам опытных путешественников, комфортнее всего спать у окна с максимально откинутой назад на спинкой. Однако специалисты рекомендуют для лучшего сна наклониться вперед над откидным столиком.

Теплые носки

В одной паре носков в самолете может быть прохладно, а сидеть весь перелет в обуви – крайне неудобно. Отличным выходом будут теплые носки, которые позволяет не замерзнуть и при этом не будут стеснять ноги.

Закрытая шея

Открытая шея – одна из причин, по которой в самолете вам может быть прохладно и неуютно. Выбирайте для перелета одежду, прикрывающую шею, или закутывайтесь в шарф.

Подушка задом наперед

Надев подушку для путешествий задом наперед, вы создадите опору для подбородка, благодаря которой голова не будет заваливаться вперед. А затылок при этом будет упираться в спинку кресла.

Правильное положение ног