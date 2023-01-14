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3 часа назад

5 лайфхаков, которые спасут в отелях

Мира Маркина

Во время отпуска многие из нас останавливаются в отелях. Но лишь единицы знают о лайфхаках, которые позволяют сделать пребывание в гостинице в разы комфортнее и уж точно не пожалеть о потраченных деньгах. Подробнее об этих хитростях – в материале "Рамблера".

5 лайфхаков, которые спасут в отелях
Фото: Кадр из сериала "Белый лотос"Кадр из сериала "Белый лотос"

Электричество

Во многих отелях свет включается лишь после того, как вы опустите карту-ключ в специальное устройство. Если вы хотите зарядить гаджеты, пока будете за пределами отеля, попробуйте вставить в устройство любую дисконтную карту.

Спокойствие

Дабы обезопасить себя от незваных гостей ночью, поставьте стакан на пол у двери. Если кто-то попробует войти, вы точно услышите это.

"Не беспокоить"

Если вы не доверяете персоналу отеля, покидая номер, повесьте на дверь табличку "не беспокоить" и оставьте включенным телевизор.

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Шапочки-чехлы

Не спешите выкидывать шапочки для душа. Их можно натянуть на подошву грязной обуви и без проблем уложить в чемодан.

Душ вместо утюга

Чтобы разгладить одежду без утюга, достаточно повесить ее в ванной комнате на вешалку и включить горячий душ. Очень скоро от складок не останется и следа.

Лайфхаки,
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