Бортпроводник поделился, как получить шампанское на борту

Скрасить долгую дорогу в небе некоторым пассажирам помогает бокал-другой алкоголя. Крейг Фезерби, президент Ассоциации бортпроводников Новой Зеландии, рассказал порталу Stuff, как получить его бесплатно.
Бортпроводник объяснил, что задобрить членов экипажа можно угощением или открыткой. Если маленький знак внимания приподнял настроение стюардессе, ждите особого отношения, подчеркнул Фезерби. А при самом удачном раскладе – бесплатный бокал шампанского.
Но новозеландец предостерег от дорогих подарков бортпроводникам, а также взяток. Персоналу под страхом увольнения запрещено принимать их.
Еще один способ добиться внимания – это сообщить, что у вас день рождения, или вам плохо.
“Я летал в Брисбен и обратно, один из пассажиров праздновал 50-летие, поэтому мы взяли два бокала шампанского из бизнес-класса в эконом для него”, –– поделился собеседник портала.
Иногда в подобных случаях члены экипажа могут предложить перейти в бизнес-класс.
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