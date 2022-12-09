Бортпроводник поделился, как получить шампанское на борту

Скрасить долгую дорогу в небе некоторым пассажирам помогает бокал-другой алкоголя. Крейг Фезерби, президент Ассоциации бортпроводников Новой Зеландии, рассказал порталу Stuff, как получить его бесплатно.

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Бортпроводник объяснил, что задобрить членов экипажа можно угощением или открыткой. Если маленький знак внимания приподнял настроение стюардессе, ждите особого отношения, подчеркнул Фезерби. А при самом удачном раскладе – бесплатный бокал шампанского.

Но новозеландец предостерег от дорогих подарков бортпроводникам, а также взяток. Персоналу под страхом увольнения запрещено принимать их.

Еще один способ добиться внимания – это сообщить, что у вас день рождения, или вам плохо.

“Я летал в Брисбен и обратно, один из пассажиров праздновал 50-летие, поэтому мы взяли два бокала шампанского из бизнес-класса в эконом для него”, –– поделился собеседник портала.

Иногда в подобных случаях члены экипажа могут предложить перейти в бизнес-класс.