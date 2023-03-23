Отправиться за границу на майские праздники выгодно все еще можно. Специалисты сервиса OneTwoTrip рассказали изданию Life, какие направления остаются бюджетными при условии приобретения путевки в ближайшее время.

Столичным жителям доступны наиболее выгодные варианты перелета. Так стоимость билетов из Москвы в Минск на майские праздники стартует от 4300 рублей, а в Ургенч (Узбекистан) – от 4700. Слетать в Ташкент можно за восемь тысяч. Недорогие билеты есть в Бишкек, Бухару, Гянджу, Гюмри, Ереван и Самарканд.

Из северной столицы – Санкт-Петербурга – россияне могут полететь в Минск, Ургенч, Худжанд менее чем за 10 тысяч рублей.

Специалисты проанализировали период с 28 апреля по 14 мая. Цены указаны за перелет в одну сторону.