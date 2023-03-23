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3 часа назад

В OneTwoTrip раскрыли наиболее бюджетные зарубежные направления на майские праздники

Мира Маркина

Отправиться за границу на майские праздники выгодно все еще можно. Специалисты сервиса OneTwoTrip рассказали изданию Life, какие направления остаются бюджетными при условии приобретения путевки в ближайшее время.

Столичным жителям доступны наиболее выгодные варианты перелета. Так стоимость билетов из Москвы в Минск на майские праздники стартует от 4300 рублей, а в Ургенч (Узбекистан) – от 4700. Слетать в Ташкент можно за восемь тысяч. Недорогие билеты есть в Бишкек, Бухару, Гянджу, Гюмри, Ереван и Самарканд.

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Из северной столицы – Санкт-Петербурга – россияне могут полететь в Минск, Ургенч, Худжанд менее чем за 10 тысяч рублей.

Специалисты проанализировали период с 28 апреля по 14 мая. Цены указаны за перелет в одну сторону.

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