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36 минут назад

Как россиянам сейчас попасть в Армению

Мира Маркина

Армения — доступная заграница для российских туристов: древние храмы и монастыри, величественная гора Арарат, озеро Севан и винодельни. Как попасть сейчас в страну, какие нужны и документы и есть ли ограничения? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как россиянам сейчас попасть в Армению
Фото: PxherePxhere

В Армению можно полететь как по заграничному, так и по внутреннему паспорту. Однако, если вы хотите находиться в стране дольше, чем 30 дней, потребуется ваш заграничный паспорт, чтобы оформить регистрацию. Для этого нужно будет сходить в миграционное отделение полиции вместе с договором аренды и владельцем жилья. Находиться в Армении можно не более 180 дней в течение одного года.

Медицинская страховка официально не требуется, только на ваше усмотрение. Коронавирусные ограничения в стране были отменены еще весной прошлого года. Поэтому никаких сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов не потребуется.

Как россиянам попасть в Сербию

На данный момент воздушные и сухопутные границы Армении открыты для иностранных туристов. Из России в Ереван и Гюмри летают прямые рейсы. Время в полете из Москвы в столицу Армении займет около четырех часов. Самый дешевый билет на одного с вылетом 1 марта обойдется минимум в 8 574 рубля без багажа. Можно также добраться до Армении на машине. Однако это займет у вас прилично времени. Ехать придется через Грузию более 2 230 километров, дорога займет около двух суток.

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