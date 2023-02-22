Как россиянам сейчас попасть в Армению

Армения — доступная заграница для российских туристов: древние храмы и монастыри, величественная гора Арарат, озеро Севан и винодельни. Как попасть сейчас в страну, какие нужны и документы и есть ли ограничения? Рассказываем в материале "Рамблера".

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В Армению можно полететь как по заграничному, так и по внутреннему паспорту. Однако, если вы хотите находиться в стране дольше, чем 30 дней, потребуется ваш заграничный паспорт, чтобы оформить регистрацию. Для этого нужно будет сходить в миграционное отделение полиции вместе с договором аренды и владельцем жилья. Находиться в Армении можно не более 180 дней в течение одного года.

Медицинская страховка официально не требуется, только на ваше усмотрение. Коронавирусные ограничения в стране были отменены еще весной прошлого года. Поэтому никаких сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов не потребуется.