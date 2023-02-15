Как россиянам попасть в Сербию

Сербия — одна из немногих европейских стран, которая не стала прерывать авиасообщение с Россией. Улететь туда и вернуться обратно можно прямым рейсом. Какие нужны документы для того, чтобы попасть в Сербию? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Чтобы въехать в страну, у туриста должен быть заграничный паспорт. Гражданам России разрешено находиться в Сербии без визы до 30 дней. Если вы планируете находиться там дольше, нужно либо выехать из страны, либо заранее оформить визу. Туристическая предполагает нахождение в Сербии не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

По прилете в течение 24 часов все туристы обязаны зарегистрироваться. В отелях это делают сразу при заселении. Арендующим жилье или тем, кто остановился у друзей или родственников, необходимо зарегистрироваться самостоятельно. Сделать это можно онлайн на сайте здесь. Для того, чтобы получить регистрацию, нужно указать номер телефона, паспортные данные туриста и владельца недвижимости, а также контактную информацию. Если вовремя не зарегистрироваться, можно получить штраф в размере от 5000 до 150 000 динаров.

При въезде в Сербию у туриста могут спросить о наличии денежных средств. Согласно данным местного МИД, речь о 50 евро на сутки пребывания в стране. Аналогично с медицинской страховкой. Без нее туристу могут отказать во въезде.