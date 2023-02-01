Как россиянам попасть в Индонезию

Чтобы въехать в Индонезию, туристам нужен заграничный паспорт со сроком действия не меньше шести месяцев, а также виза. Ее оформляют по прилете в аэропорту или заранее в консульстве. Визу выдают на 30 дней, и стоит она 500 000 Rp⁣ — 2342 рубля. После окончания срока действия ее можно продлить. В Индонезии с этим достаточно строго. Если вы вовремя не продлите визу, вам грозит штраф в размере 1 000 000 Rp за каждый день просрочки — 4685 рублей. А если вы не сделаете это в течение 60 дней, вас депортируют, и вы не сможете въехать в страну, как минимум, в течение шести месяцев. При получении визы у туристов также могут потребовать предоставить обратный билет и бронь жилья.