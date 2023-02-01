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3 часа назад

Как россиянам попасть в Индонезию

Мира Маркина

Индонезия — одно из направлений, открытых для российских туристов. Как попасть в азиатскую страну? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как россиянам попасть в Индонезию
Фото: unsplash.comunsplash.com

Чтобы въехать в Индонезию, туристам нужен заграничный паспорт со сроком действия не меньше шести месяцев, а также виза. Ее оформляют по прилете в аэропорту или заранее в консульстве. Визу выдают на 30 дней, и стоит она 500 000 Rp⁣ — 2342 рубля. После окончания срока действия ее можно продлить. В Индонезии с этим достаточно строго. Если вы вовремя не продлите визу, вам грозит штраф в размере 1 000 000 Rp за каждый день просрочки — 4685 рублей. А если вы не сделаете это в течение 60 дней, вас депортируют, и вы не сможете въехать в страну, как минимум, в течение шести месяцев. При получении визы у туристов также могут потребовать предоставить обратный билет и бронь жилья.

Важно — в Индонезии до сих пор действуют коронавирусные ограничения. Туристы обязаны предоставить сертификат о вакцинации, документы о перенесенном заболевании или справку о медицинском отводе от вакцинации. Российский препарат "Спутник V" одобрен в стране. Однако после второй прививки должно пройти не менее 14 дней. Кроме того, иностранные туристы перед прилетом должны заполнить специальную электронную анкету. Медицинская страховка официально не требуется, но, глядя на статистику происшествий с туристами, лучше для безопасности ее оформить.

Как россиянам попасть в Индию

Что касается авиасообщения, прямых рейсов из России в Индонезию нет, но можно добраться с пересадками в Дохе или Дубае.

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