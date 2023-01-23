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1 час назад

Как россиянам попасть в Индию

Мира Маркина

Индия — очень колоритное направление для путешествия. В стране есть как древние достопримечательности, вроде знаменитого Тадж-Махала, так и живописные курорты на берегу Индийского океана для пляжного отдыха. Как сейчас попасть туда россиянам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как россиянам попасть в Индию
Фото: unsplash.comunsplash.com

На данный момент Индия открыта для иностранных туристов. Все коронавирусные ограничения в стране отменены, поэтому никакие сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов не понадобятся. Чтобы въехать в Индию, необходим только загранпаспорт и виза. Можно оформить электронную, а можно обычную в визовом центре в Санкт-Петербурге или Москве. Заявку на получение eVisa можно подать на портале здесь. При заполнении анкеты необходимо указать срок действия визы, на который вы рассчитываете, 30 дней, один год или пять лет, паспортные и контактные данные, сведения о наличии предыдущих индийских виз и информация, какие места турист планирует посетить во время поездки. Также нужно приложить фотографию себя и загранпаспорта.

Следующий шаг — это оплата визового сбора. Его стоимость зависит от срока действия визы и сезона:

  • 30 дней (апрель-июнь) — 10 долларов;
  • 30 дней (июль-март) — 25 долларов;
  • 1 год — 40 долларов;
  • 5 лет — 80 долларов.

Однако выпущенные в России карты не принимаются. В таком случае можно обратиться в туристическое агентство. Электронную визу делают от трех до пяти дней и присылают на указанную электронную почту.

Как россиянам попасть во Вьетнам

Прямое авиасообщение между Россией и Индией было возобновлено еще в 2021 году. Так, например, стоимость билета из Москвы в Дели на 7 февраля без багажа — 25 823 рубля. Из столицы на Гоа с вылетом 13 февраля можно добраться за 51 599 рублей с пересадкой в Шардже.

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