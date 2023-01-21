Как россиянам попасть во Вьетнам

Вьетнам — одно из самых популярных среди россиян направлений для отдыха в Азии. Там есть все, что нужно для путешествия: красивая природа в национальных парках, древние храмовые комплексы и хорошие пляжные курорты. Как сейчас попасть туристам в страну? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Во Вьетнаме отменены все коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе из России. Результаты ПЦР-теста и сертификат о вакцинации для пересечения границы не нужны.

Находиться во Вьетнаме без визы можно до 15 дней, на острове Фукуок — до 30 дней, если вы прилетели туда прямым рейсом и уехали на материковую часть страны. Цель поездки при этом не имеет значения.

Если вы хотите провести во Вьетнаме больше положенного срока, нужно оформить электронную визу на 30 дней. Получить E-visa можно на иммиграционном портале. Для этого надо загрузить паспортные данные, даты пребывания в стране, место и фотографию 4 × 6 сантиметров, а затем оплатить визовый сбор в размере 25 долларов. Однако заплатить госпошлину выпущенной в России банковской картой не получится. В таком случае можно обратиться в турагентство или напрямую в консульство.