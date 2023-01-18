5 пленительных и смертельно опасных пляжей планеты

Самое живописное место на Земле может представлять большую опасность. Сегодня «Рамблер» расскажет о пяти пляжах, отдых на которых может стать последним в жизни.

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Атолл Бикини

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В Тихом океане есть коралловый остров, вид и название которого конечно ассоциируются с отпуском на горячем песке под шум прибрежных волн. Но мысли о релаксе покинут вас, как только вы узнаете, что скрывается под лазурными водами рядом с Бикини. Если верить открытым источникам, то в этом месте находится атомное кладбище, так как в середине прошлого столетия США использовали остров как полигон для ядерных испытаний. Стоит ли говорить, насколько токсичны воды здесь для обычного человека?

Остров Фрейзер

В отличие от Бикини на этот остров можно свободно приехать и наслаждаться фантастическими пейзажами вблизи – уникальными песчаными дюнами, «висячими» озерами, редкими растениями и животными. Кстати о последних. Они-то и представляют опасность. Кубовидные медузы относятся к местной фауне. Они живут преимущественно в тропических и теплых морях. И в отличие от привычных нам черноморских корнеротов и аурелий эти кубомедузы смертельно опасны. Встреча с ядовитой особью заканчивается параличом и смертью.

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Берег Апокалипсиса в Африке

В южной части Африки находится пляж, который также называют Берегом Скелетов. И многие, кто видел его хотя бы раз, убеждены: это готовая локация для съемок какого-нибудь фильма о постапокалипсисе. Но вряд ли кто-то рискнет привезти сюда съемочную группу и актеров, ведь Берег Апокалипсиса чрезвычайно опасен. Когда-то на него было выброшено множество судов из-за коварного течения Бенгела. Но это только полбеды. Здесь редко бывают дожди и нет источников пресной воды. Поэтому гиены, леопарды, койоты ведут жесточайшую охоту на любого, кто может хоть сколько-нибудь утолить их голод. А полакомиться человеком – для них истинное удовольствие.

Сентинельский остров

Если вы думаете, что на Земле не осталось мест, куда хотя бы в каком-либо виде не пришла цивилизация, то мы вынуждены вас разочаровать. Неподалеку от Индии – второго по густонаселенности государства мира – находится остров, который долгое время считался необитаемым. Но на нем живет гордое и очень воинственное племя сентинельцев. В 2006 году два индийца попытались причалить к берегу, чтобы познакомиться с аборигенами. Но любопытных моряков убили. Когда группа на вертолете попыталась сесть на остров, чтобы в последующем забрать тела, сентинельцы обстреляли их из луков.

Пляж у деревни Стэйтс в Британии