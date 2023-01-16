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1 час назад

Что такое квадратные волны и чем они опасны

Катя Кобышева

Квадратные волны - явление редкое, но довольно опасное. Поэтому если вы, плавая в море, вдруг обнаружили, что волны вокруг вас приобретают форму квадратных ячеек, срочно выбирайтесь на берег.

Что такое квадратные волны и чем они опасны
Фото: Michel Griffon/wikipedia.orgMichel Griffon/wikipedia.org

"Рамблер" рассказывает, из-за чего образуются квадратные волны и почему они так опасны.

Квадратные волны еще называют перекрестными, а все из-за того, что они пересекаются друг с другом под прямым углом. Причин тому несколько.

  1. Разнонаправленные действия ветра и морского течения. В результате морское течение двигает волны в одну сторону, а ветер - в другую.
  2. Наложение друг на друг волн, образовавшихся во время разных штормов.
  3. Резкая смена направления ветра - когда волны уже сформировались, но ветер начинает дуть в другую сторону и на поверхности воды появляются новые волны, перпендикулярные существующим.

Ученые полагают, что такие волны иллюстрируют уравнение Кадомцева–Петвиашвили, с помощью которого описывают нелинейное волновое движение. Часто эту формулу применяют, чтобы объяснить, как взаимодействуют погодные системы между собой.

Обычно такие волны образуются на мелководье, их замечали у Анзорских островов и неподалеку от Тель-Авива. Но в целом их можно встретить не часто. Исключение - остров Ре, расположенный неподалеку от западного побережья Франция. Здесь сочетается действие нескольких факторов: подходящий климат и особые очертания береговой линии.

Морская волна поднялась до облаков: видео

Опасны такие волны своей непредсказуемостью. Кроме того, что они бьют судно с двух сторон, так еще и могут быть очень высокими. В такие дни запрещено выходить в море: мелкие судна квадратные волны могут перевернуть, а достаточно крупные серьезно потрепать. Человеку же и вовсе будет невозможно с ними справиться, даже на мелкой воде и у самого берега.

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