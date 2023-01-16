Что такое квадратные волны и чем они опасны

Квадратные волны - явление редкое, но довольно опасное. Поэтому если вы, плавая в море, вдруг обнаружили, что волны вокруг вас приобретают форму квадратных ячеек, срочно выбирайтесь на берег.

Фото: Michel Griffon/wikipedia.org Michel Griffon/wikipedia.org

"Рамблер" рассказывает, из-за чего образуются квадратные волны и почему они так опасны.

Квадратные волны еще называют перекрестными, а все из-за того, что они пересекаются друг с другом под прямым углом. Причин тому несколько.

Разнонаправленные действия ветра и морского течения. В результате морское течение двигает волны в одну сторону, а ветер - в другую. Наложение друг на друг волн, образовавшихся во время разных штормов. Резкая смена направления ветра - когда волны уже сформировались, но ветер начинает дуть в другую сторону и на поверхности воды появляются новые волны, перпендикулярные существующим.

Ученые полагают, что такие волны иллюстрируют уравнение Кадомцева–Петвиашвили, с помощью которого описывают нелинейное волновое движение. Часто эту формулу применяют, чтобы объяснить, как взаимодействуют погодные системы между собой.

Обычно такие волны образуются на мелководье, их замечали у Анзорских островов и неподалеку от Тель-Авива. Но в целом их можно встретить не часто. Исключение - остров Ре, расположенный неподалеку от западного побережья Франция. Здесь сочетается действие нескольких факторов: подходящий климат и особые очертания береговой линии.