Что такое квадратные волны и чем они опасны

Квадратные волны - явление редкое, но довольно опасное. Поэтому если вы, плавая в море, вдруг обнаружили, что волны вокруг вас приобретают форму квадратных ячеек, срочно выбирайтесь на берег.
"Рамблер" рассказывает, из-за чего образуются квадратные волны и почему они так опасны.
Квадратные волны еще называют перекрестными, а все из-за того, что они пересекаются друг с другом под прямым углом. Причин тому несколько.
Ученые полагают, что такие волны иллюстрируют уравнение Кадомцева–Петвиашвили, с помощью которого описывают нелинейное волновое движение. Часто эту формулу применяют, чтобы объяснить, как взаимодействуют погодные системы между собой.
Обычно такие волны образуются на мелководье, их замечали у Анзорских островов и неподалеку от Тель-Авива. Но в целом их можно встретить не часто. Исключение - остров Ре, расположенный неподалеку от западного побережья Франция. Здесь сочетается действие нескольких факторов: подходящий климат и особые очертания береговой линии.
Опасны такие волны своей непредсказуемостью. Кроме того, что они бьют судно с двух сторон, так еще и могут быть очень высокими. В такие дни запрещено выходить в море: мелкие судна квадратные волны могут перевернуть, а достаточно крупные серьезно потрепать. Человеку же и вовсе будет невозможно с ними справиться, даже на мелкой воде и у самого берега.