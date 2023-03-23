Южная Корея запустила туры для домашних животных

В Южной Корее появились туристические путевки для домашних животных, сообщает The Korea Bizwire. В тур включен перелет чартером и некоторые другие привилегии.

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Домашних питомцев южнокорейцев предлагают отправить на остров Чеджу. Продажа путевок организована Корейской туристической организацией. В первую группу вошли 33 туриста и 18 собак. Они приехали на курорт в минувший четверг. В течение трех дней гостям острова предстояло посещать пляжи, парки и зоокафе на острове.

Сообщается, что первые 50 путевок распродали всего за пять дней. И это при том, что одна стоила 390 тысяч вон (23 тысячи рублей). Стоимость туров на апрель подросла до 500 тысяч вон (29 тысяч рублей). Но и они уже раскуплены.

Путешественникам разрешается взять с собой одного питомца весом менее 10 килограммов (вместе с переноской) в салон. Чтобы полет был безопасным, места для животных оборудовали страховочными крючками. Для комфорта зоотуристов использовали эксклюзивные простыни.

Туры на остров будут выполняться 10 раз в месяц до конца года.