Южная Корея запустила туры для домашних животных

В Южной Корее появились туристические путевки для домашних животных, сообщает The Korea Bizwire. В тур включен перелет чартером и некоторые другие привилегии.
Домашних питомцев южнокорейцев предлагают отправить на остров Чеджу. Продажа путевок организована Корейской туристической организацией. В первую группу вошли 33 туриста и 18 собак. Они приехали на курорт в минувший четверг. В течение трех дней гостям острова предстояло посещать пляжи, парки и зоокафе на острове.
Сообщается, что первые 50 путевок распродали всего за пять дней. И это при том, что одна стоила 390 тысяч вон (23 тысячи рублей). Стоимость туров на апрель подросла до 500 тысяч вон (29 тысяч рублей). Но и они уже раскуплены.
Путешественникам разрешается взять с собой одного питомца весом менее 10 килограммов (вместе с переноской) в салон. Чтобы полет был безопасным, места для животных оборудовали страховочными крючками. Для комфорта зоотуристов использовали эксклюзивные простыни.
Туры на остров будут выполняться 10 раз в месяц до конца года.
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