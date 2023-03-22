Популярная страна в Азии собирается продлить безвиз для россиян

Власти Вьетнама могут продлить срок безвизового пребывания в стране для россиян и граждан других стран. Об этом сообщает портал Star.

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Граждане некоторых стран смогут находиться во Вьетнаме до 30 дней, что в два раза дольше, чем сейчас, согласно предложенному Закону о въезде и выезде иностранцев. В список стран, которых будет касаться эта поправка, входит Россия.

При этом, для иностранцев из некоторых стран, власти хотят продлить срок возможного пребывания в стране до 90 дней.

В Министерстве общественной безопасности отметили, что Правительство примет решение о перечне стран и территорий, гражданам которых выдаются электронные визы, и перечне международных пограничных пунктов, через которые иностранцы могут въезжать и выезжать по электронным визам, принимая во внимание, что эти действия будут не представляют угрозы национальной обороне, безопасности или общественному порядку Вьетнама.

Смягченная политика направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны стран Азии, особенно после того, как соседние государства сняли ограничения Covid-19.