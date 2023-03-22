Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Популярная азиатская страна собирается продлить безвизовый режим для россиян

Диана Товсепова

Власти Вьетнама могут продлить срок безвизового пребывания в стране для россиян и граждан других стран. Об этом сообщает портал Star.

Популярная страна в Азии собирается продлить безвиз для россиян
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Граждане некоторых стран смогут находиться во Вьетнаме до 30 дней, что в два раза дольше, чем сейчас, согласно предложенному Закону о въезде и выезде иностранцев. В список стран, которых будет касаться эта поправка, входит Россия.

При этом, для иностранцев из некоторых стран, власти хотят продлить срок возможного пребывания в стране до 90 дней.

В Министерстве общественной безопасности отметили, что Правительство примет решение о перечне стран и территорий, гражданам которых выдаются электронные визы, и перечне международных пограничных пунктов, через которые иностранцы могут въезжать и выезжать по электронным визам, принимая во внимание, что эти действия будут не представляют угрозы национальной обороне, безопасности или общественному порядку Вьетнама.

Смягченная политика направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны стран Азии, особенно после того, как соседние государства сняли ограничения Covid-19.

Таиланд продлит безвизовый режим для туристов

Ранее мы писали о том, что власти Бали намерены ужесточить визовый режим для россиян.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий